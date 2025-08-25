Эмили Ратаковски снялась в топе с откровенным декольте и прозрачных легинсах

Модель и актриса Эмили Ратаковски показала фигуру в прозрачных легинсах. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
34-летняя звезда предстала перед камерой в черном кожаном топе с глубоким декольте, который дополнила прозрачными легинсами в тон, остроносыми туфлями на каблуках и серьгами. Визажист сделал манекенщице макияж с угольно-черными стрелками и нюдовым блеском для губ, а стилист уложил волосы в объемные локоны.
Несколько недель назад Ратаковски показала, как провела время на отдыхе в Италии. На одном из кадров, которые она опубликовала в личном блоге, модель предстала перед камерой в леопардовом крошечном бикини и черной кепке. Манекенщица стояла спиной к фотографу, показав ягодицы. Знаменитость позировала у бассейна с видом на разноцветные дома в Позитано.
Позже знаменитость выложила в Instagram фото, где стояла перед зеркалом в коричневом облегающем мини-платье и кроссовках. Вместе с ней в кадре был 4-летний сын Сильвестр. Мальчик позировал в футболке, шортах и носках. Волосы ему уложили в два хвоста.
