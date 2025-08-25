Эмили Ратаковски снялась в топе с откровенным декольте и прозрачных легинсах

Несколько недель назад Ратаковски показала, как провела время на отдыхе в Италии. На одном из кадров, которые она опубликовала в личном блоге, модель предстала перед камерой в леопардовом крошечном бикини и черной кепке. Манекенщица стояла спиной к фотографу, показав ягодицы. Знаменитость позировала у бассейна с видом на разноцветные дома в Позитано.