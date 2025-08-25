Российская актриса Екатерина Семенова сломала обе ноги в ДТП

«Мы тогда часто летали, я купила такой гамак в самолет, я его вешала и клала на него ноги. Мы решили поспать немного, я повесила этот гамак. В аварии его разорвало, скорее всего, он мне ноги и сломал. Я проснулась и поняла, что это авария. Я сгруппировалась, было два удара. От машины ничего не осталось», — вспомнила актриса.