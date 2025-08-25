Ричмонд
Российская актриса Екатерина Семенова сломала обе ноги в ДТП

Артистка раскрыла подробности ДТП, в которое попала
Екатерина Семенова
Екатерина Семенова

Актриса Екатерина Семенова рассказала в шоу «Звезды сошлись», что попала в аварию.

Знаменитость оказалась в ДТП во время возвращения с гастролей из Казахстана в Самару. Ее водитель заснул за рулем и столкнулся лбом с другим автомобилем. Артистка и ее коллеги в это время сидели сзади.

«Мы тогда часто летали, я купила такой гамак в самолет, я его вешала и клала на него ноги. Мы решили поспать немного, я повесила этот гамак. В аварии его разорвало, скорее всего, он мне ноги и сломал. Я проснулась и поняла, что это авария. Я сгруппировалась, было два удара. От машины ничего не осталось», — вспомнила актриса.

По словам Семеновой, поначалу она не поняла, что сломала ноги. Она решила, что у нее ушибы, и отказалась от госпитализации. Позже в Москве ее родственники попросили ее отправиться в травмопункт. Артистка добралась до него самостоятельно. В больнице ей наложили гипс.

Ранее Екатерина Семенова рассказала о своем избраннике.