Стало известно об ухудшении состояния звезды «Полицейского с Рублевки»

Известно, что артист впервые столкнулся с раком головного мозга в 2018 году, а спустя год ему удалось достичь ремиссии. В 2025-м болезнь вернулась с осложнениями. Юлия Попова уточнила, что на этот раз найдено несколько опухолевых «очагов», у актера диагностирована четвертая стадия рака.