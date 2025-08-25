Ричмонд
Стало известно об ухудшении состояния звезды «Полицейского с Рублевки»

Жена актера Романа Попова заявила, что у него отнимается левая сторона тела из-за рака
Роман Попов
Роман Попов

У звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Романа Попова отнимается левая сторона тела из-за рецидива рака мозга. Об этом жена актера Юлия рассказала в программе «Звезды сошлись».

По словам Юлии, артист старается шутить и сохранять позитивный настрой, однако онкология сказалась на его состоянии.

«Поскольку опухоль справа, это влияет на левую сторону. Потихоньку она отнимается. Он хуже чувствует руку, он плохо ходит», — сообщила супруга Попова.

Известно, что артист впервые столкнулся с раком головного мозга в 2018 году, а спустя год ему удалось достичь ремиссии. В 2025-м болезнь вернулась с осложнениями. Юлия Попова уточнила, что на этот раз найдено несколько опухолевых «очагов», у актера диагностирована четвертая стадия рака.

11 августа Попов сообщил, что ничего не видит правым глазом, а левым — совсем мало. На данный момент ему требуется помощь, чтобы есть и передвигаться.