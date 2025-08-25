Помощница актрисы Натальи Селезневой рассказала о ее самочувствии

Наталье Селезневой 80 лет. Она актриса Театра сатиры. В 1965 году Селезнева исполнила роль студентки Лиды в комедии Леонида Гайдая «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» (новелла «Наваждение»). Эта киноработа принесла ей широкую известность. В дальнейшем Селезнева сыграла еще в двух картинах Гайдая — «Иван Васильевич меняет профессию» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич» (1973) и «Не может быть!» по произведениям Михаила Зощенко (1975). В общей сложности Селезнева снялась в более чем 50 кинокартинах, сериалах и фильмах-спектаклях.