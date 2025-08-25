Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

От просмотра триллера по Стивену Кингу пульс зрителей поднимался выше 200 ударов

Экранизация романа Стивена Кинга в жанре триллера с элементами антиутопии выходит на экраны в сентябре

До выхода фильма «Долгая прогулка» по роману Стивена Кинга осталось меньше месяца. Создателями был организован закрытый показ картины, на котором первым зрителям измеряли пульс, подключив их к кардиодатчикам.

В результате своеобразного исследования выяснилось, что сердцебиение зрителей во время просмотра триллера режиссера Фрэнсиса Лоуренса было более 200 ударов в минуту. При этом нормальными показателями пульса считаются 60−100 ударов в минуту. Об этом эксперименте рассказали в соцсетях.

Первые зрители заметили, что фильм очень напряженный. Многие отметили, что «Долгая прогулка» — одна из лучших экранизация Стивена Кинга.

Главные роли в фильме исполняют Купер Хоффман, Дэвид Джонссон, Гарретт Вэрэйнг, Чарли Пламмер, Марк Хэмилл, Джуди Грир.

Свою антиутопию Стивен Кинг написал в 1966 году. Впервые роман был опубликован в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман. Книга рассказывает о соревновании, которое ежегодно проводится в тоталитарной Америке будущего. Сотня молодых людей должны идти со скоростью не менее четырех километров в час. Если участник снижает скорость, он получает предупреждение. После трех предупреждений участник выбывает из игры: его расстреливают. В итоге остается только один выживший победитель.

Премьера «Долгой прогулки» в российских кинотеатрах состоится 18 сентября.