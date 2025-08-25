Свою антиутопию Стивен Кинг написал в 1966 году. Впервые роман был опубликован в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман. Книга рассказывает о соревновании, которое ежегодно проводится в тоталитарной Америке будущего. Сотня молодых людей должны идти со скоростью не менее четырех километров в час. Если участник снижает скорость, он получает предупреждение. После трех предупреждений участник выбывает из игры: его расстреливают. В итоге остается только один выживший победитель.