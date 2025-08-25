До выхода фильма «Долгая прогулка» по роману Стивена Кинга осталось меньше месяца. Создателями был организован закрытый показ картины, на котором первым зрителям измеряли пульс, подключив их к кардиодатчикам.
В результате своеобразного исследования выяснилось, что сердцебиение зрителей во время просмотра триллера режиссера Фрэнсиса Лоуренса было более 200 ударов в минуту. При этом нормальными показателями пульса считаются 60−100 ударов в минуту. Об этом эксперименте рассказали в соцсетях.
Первые зрители заметили, что фильм очень напряженный. Многие отметили, что «Долгая прогулка» — одна из лучших экранизация Стивена Кинга.
Главные роли в фильме исполняют Купер Хоффман, Дэвид Джонссон, Гарретт Вэрэйнг, Чарли Пламмер, Марк Хэмилл, Джуди Грир.
Свою антиутопию Стивен Кинг написал в 1966 году. Впервые роман был опубликован в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман. Книга рассказывает о соревновании, которое ежегодно проводится в тоталитарной Америке будущего. Сотня молодых людей должны идти со скоростью не менее четырех километров в час. Если участник снижает скорость, он получает предупреждение. После трех предупреждений участник выбывает из игры: его расстреливают. В итоге остается только один выживший победитель.
Премьера «Долгой прогулки» в российских кинотеатрах состоится 18 сентября.