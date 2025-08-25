Звезде «Операции “Ы”» понадобилась срочная помощь врачей

По данным источника, 80-летняя актриса пожаловалась на боли в позвоночнике. Прибывшие к Селезневой домой медики сделали ей укол, после чего артистке стало легче. От госпитализации актриса отказалась, пишет канал, однако пообещала пойти в поликлинику на обследование.