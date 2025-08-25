Бывшая жена Никиты Ефремова в третий раз стала матерью

Артистка лично поделилась радостной новостью с поклонниками, опубликовав первую фотографию с новорожденной. На снимке, сделанном на живописном фоне реки, Яна и малышка запечатлены в элегантных романтических образах, передающих нежность момента. Актриса раскрыла и имя дочери — девочку назвали Ариной. Малышка появилась на свет в Бостоне (США).