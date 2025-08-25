Ричмонд
Бывшая жена Никиты Ефремова в третий раз стала матерью

Актриса Яна Гладких родила третьего ребенка
Яна Гладких, фото: соцсети
Яна Гладких, фото: соцсети

Российская актриса Яна Гладких, известная по фильму «Культурная комедия», родила третьего ребенка. У бывшей жены актера Никиты Ефремова родилась дочь, сообщает Life.ru.

Артистка лично поделилась радостной новостью с поклонниками, опубликовав первую фотографию с новорожденной. На снимке, сделанном на живописном фоне реки, Яна и малышка запечатлены в элегантных романтических образах, передающих нежность момента. Актриса раскрыла и имя дочери — девочку назвали Ариной. Малышка появилась на свет в Бостоне (США).

В своем эмоциональном обращении Гладких выразила глубокую материнскую любовь, отметив, что теперь ее радости и переживания будут отражаться в улыбке дочери, и от всего сердца пожелала малышке счастливой судьбы.

Напомним, актриса состояла в браке с Никитой Ефремовым, однако их союз, продлившийся лишь год, был расторгнут в 2015 году.

