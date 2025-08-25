В России снимают фильм о расшифровавшем иероглифы майя ученом Кнорозове

«Для меня большая честь снимать этот фильм, — отметила режиссер-постановщик картины Анастасия Чашина. — Хочу сказать отдельное спасибо Ивану Колесникову, согласившемуся исполнить главную роль. Я глубоко в него верю и убеждена, что это не случайность. Наш проект поистине уникален. Очень приятно, что каждый из нашей съемочной группы воспринимает его как свое личное детище, как часть себя».