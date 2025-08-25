Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Равшана Куркова в честь 45-летия сравнила себя в детстве с двухлетней дочерью

Актриса поделилась редким снимком в честь дня рождения
Равшана Куркова, фото: соцсети
Равшана Куркова, фото: соцсети

Равшана Куркова, которой 22 августа исполнилось 45 лет, отметила день рождения публикацией семейных снимков в соцсети. Артистка поделилась архивным фото из детства, где запечатлена в платье с большим бантом, а также снимком своей двухлетней дочери Самиры. Девочка позирует в розовом платье на фоне зеленых деревьев.

Самира, Дочь Равшаны Курковой, фото: соцсети
Самира, Дочь Равшаны Курковой, фото: соцсети

В подписи Куркова поблагодарила поклонников за поздравления и пожелала всем любви. Поклонники актрисы отметили, как невероятно похожи мама и дочь в одном возрасте.

Равшана Куркова родилась в Ташкенте в семье актрисы и режиссера Рано Кубаевой и театрального актера Бахрама Матчанова. Куркова сыграла более 50 ролей, среди которых фильмы: «Про любовь» Анны Меликян, «Нереальная любовь», «Детки напрокат», «А у нас во дворе…», «Барвиха», «Балканский рубеж» и другие.