Равшана Куркова, которой 22 августа исполнилось 45 лет, отметила день рождения публикацией семейных снимков в соцсети. Артистка поделилась архивным фото из детства, где запечатлена в платье с большим бантом, а также снимком своей двухлетней дочери Самиры. Девочка позирует в розовом платье на фоне зеленых деревьев.
В подписи Куркова поблагодарила поклонников за поздравления и пожелала всем любви. Поклонники актрисы отметили, как невероятно похожи мама и дочь в одном возрасте.
Равшана Куркова родилась в Ташкенте в семье актрисы и режиссера Рано Кубаевой и театрального актера Бахрама Матчанова. Куркова сыграла более 50 ролей, среди которых фильмы: «Про любовь» Анны Меликян, «Нереальная любовь», «Детки напрокат», «А у нас во дворе…», «Барвиха», «Балканский рубеж» и другие.