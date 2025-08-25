Равшана Куркова, которой 22 августа исполнилось 45 лет, отметила день рождения публикацией семейных снимков в соцсети. Артистка поделилась архивным фото из детства, где запечатлена в платье с большим бантом, а также снимком своей двухлетней дочери Самиры. Девочка позирует в розовом платье на фоне зеленых деревьев.