Шпица, Судзиловская, Бабенко и ливень: как прошло закрытие кинофестиваля «Короче»

Красная дорожка под зонтом
В Калининграде завершился XIII фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче». Финальный день смотра выдался пасмурным, а церемония закрытия и вовсе проходила под проливным дождем.
Вышли на красную дорожку, не испугавшись непогоды, Борис Хлебников, Людмила Артемьева, Полина Максимова, Егор Корешков, Алена Бабенко, Матвей Лыков, Павел Артемьев, Светлана Степанковская, Мила Ершова, Святослав Рогожан и другие звезды.
Ведущими церемонии закрытия стали Гоша Куценко и Олеся Судзиловская. Актеры вспомнили, что в 1997 году вместе дебютировали в кино в картине «Мама, не горюй» Максима Пежемского. По словам Куценко, на съемках этого фильма он в первый и последний раз в жизни «нокаутировал» женщину: сценарий требовал, чтобы Куценко влепил Судзиловской пощечину, и актриса предложила бить по-настоящему, чтобы сделать этот эпизод максимально достоверным.
Первые призы
Торжественное награждение победителей фестиваля «Короче 2025» началось с вручения специального приза журнала «Искусство кино» — он достался короткометражному фильму Никиты Миклушова «Цензурократия».
Специальный приз от телеканала «Россия 1» был вручен режиссеру Кириллу Логинову за его полнометражный дебют — комедию «Три свадьбы и один побег».
В специальной программе «Короче. Звезды», где представлены короткометражные ленты с участием известных артистов, победитель определялся зрительским голосованием. Лучшей картиной в этой секции стал «(не)Документальный фильм про осень», снятый актером Тарасом Шевченко, с Гошей Токаевым в главной роли.
Награды полнометражным дебютам
В 2025 году в программу полнометражных дебютов вошли шесть картин, их оценивали Игорь Толстунов, Андрей Прошкин, Илья Тилькин и Сабина Еремеева.
Первый спецприз в этой секции был вручен Дарье Михайловой, исполнившей главную роль в драме Ивана Шкундова «Взрослый сын». Второй спецприз достался Денису Хохрину, сыгравшему в картине Савелия Осадчего «Мальчик-птица».
Лучшим полнометражным дебютным фильмом XII фестиваля «Короче» была признана ироничная мелодрама Игоря Марченко «Счастлив, когда ты нет» с Александрой Бортич и Гошей Токаевым в главных ролях.
Лучшие короткометражные фильмы
В секции короткометражного кино в этот раз были представлены 26 работ хронометражем от 4 до 24 минут. Победителей выбирал второй состав жюри, куда вошли Анна Чиповская, Роман Евдокимов, Евгений Сангаджиев и Михаил Врубель.
Первый приз достался молодой актрисе Марии Когутницкой за главную роль в фильме «Объяснительная записка». Также специальной награды жюри была удостоена картина «Цензурократия» — «за тонкость, концепт и хорошую работу с таймингом».
Отдельный шуточный суперприз — ящик калининградского пива — был вручен создателям комедийной короткометражки «Илья и Захар: Масленица на пределе», главные герои которой устраивают грандиозные проводы зимы на даче.
Лучшим анимационным короткометражным фильмом была признана лента «Наблюдение» Гургена Алояна. Актриса Инна Сухорецкая получила специальный приз жюри за роль в восьмиминутной комедии «Самый лучший Новый год».
Приз за лучшую операторскую работу получил Владимир Борисов, снявший драму «Наш год». Лучший сценарий, по мнению жюри, написал Олег Афонин для картины «Как холодцы попадают в холодильник».
Лучшим же фильмом программы короткометражного кино была признана анимационная лента Жанны Бекмамбетовой «Сын», рассказывающая о мальчике с ДЦП и его отце, которые живут в маленьком домике посреди степи и каждый день смотрят программу о роботе, исследующем поверхность Марса.
XIII фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» проходил в Калининграде с 19 по 24 августа.