Шпица, Судзиловская, Бабенко и ливень: как прошло закрытие кинофестиваля «Короче»

Ведущими церемонии закрытия стали Гоша Куценко и Олеся Судзиловская. Актеры вспомнили, что в 1997 году вместе дебютировали в кино в картине «Мама, не горюй» Максима Пежемского. По словам Куценко, на съемках этого фильма он в первый и последний раз в жизни «нокаутировал» женщину: сценарий требовал, чтобы Куценко влепил Судзиловской пощечину, и актриса предложила бить по-настоящему, чтобы сделать этот эпизод максимально достоверным.