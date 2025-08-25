Ричмонд
«Династия»: Никиту Ефремова на новых фото сравнили с отцом и дедом

37-летний актер поделился свежими снимками в личном блоге
Никита Ефремов, фото: соцсети
Никита Ефремов, фото: соцсети

Никита Ефремов поделился в личном блоге кадрами из новой фотосессии. На черно-белых снимках 37-летний актер предстал обнаженным по пояс в водоеме.

Никита Ефремов, фото: соцсети
Никита Ефремов, фото: соцсети

Поклонники артиста активно комментировали фото. Многим показалось, что Никита стал очень похож на своих знаменитых родственников из династии Ефремовых: отца Михаила Ефремова и деда Олега Ефремова.

Никита Ефремов, фото: соцсети
Никита Ефремов, фото: соцсети

«Никита очень похож на своего деда», «О боже, какой красивый мужчина», «На отражении в первом фото точный отец!», «Прекрасная фотосессия….Возмужал…Угадываются черты лица и дедушки, и отца. Да, династия… Удачи!», «Фото чудесные, в некоторых угадывается Олег Николаевич», — писали пользователи сети под постом.

Никита Ефремов, фото: соцсети
Никита Ефремов, фото: соцсети

Напомним, Никита Ефремов родился в семье актера Михаила Ефремова и филолога Аси Воробьевой. Его дедушка — народный артист СССР и создатель театра «Современник» Олег Ефремов. Никита продолжил актерскую династию. Он окончил актерскую школу-студию МХАТ. После учебы выбрал театр «Современник», где служит до сих пор.

Также Никита активно снимается в кино и сериалах. В фильмографии Ефремова-младшего более 70 ролей. Он снялся в картинах «Здоровый человек», «Тетрис», «Нулевой пациент», «Тихий Дон», «Оффлайн», «Хороший человек», «Восьмидесятые» и многих других.