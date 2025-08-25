Пожалуй, одно из самых известных творений режиссера Кристофера Нолана — фильм «Интерстеллар». В мире картины климатические изменения привели к тотальному неурожаю и пыльным бурям. Песок буквально засыпает жилища людей, заставляя их всерьез задуматься о будущем своего вида и перспективах жизни на планете Земля. Герой актера Мэттью Макконахи — бывший летчик-испытатель Джозеф Купер — отправляется с группой ученых в космос, чтобы изучить 12 потенциально обитаемых миров. Ведь каждый из них может стать домом для всего человечества. В финале герои достигают своей цели, однако Купер сталкивается с нечто более значимым, что перевернет с ног на голову представления людей о жизни во вселенной.