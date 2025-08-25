Глобальное потепление давно перестало быть сюжетом научно-фантастических фильмов и превратилось в часть повседневной жизни. К примеру, специалисты Всемирной метеорологической организации (ВМО) признали 2024 год самым жарким за всю историю наблюдений. При этом в ближайшие пять лет этот рекорд будет побит, предупредили ученые. Собрали пять фильмов про непереносимую жару и последствия глобального потепления.
«2016: Конец ночи»
Малоизвестный фантастический фильм режиссера Тима Фельбаума про выжженную Солнцем землю и группу отчаявшихся людей, которые пытаются выжить в огненной пустыне. По сюжету, в 2016 году средняя температура на планете поднялась на 10 градусов из-за увеличения размеров Солнца. Это привело к гибели всего живого, а города и дорожные магистрали превратились в раскаленные пустыри. Группа людей движется на автомобиле сквозь пекло в поисках самого необходимого для выживания – воды и пропитания. На пути встречается не только аномальная жара, но и почти одичавшие жители, готовые убить ради пропитания.
«2016: Конец ночи» сложно назвать мировым блокбастером, однако при весьма скромном бюджете создателям удалось передать атмосферу теплового апокалипсиса.
«Безумный Макс: Дорога ярости»
Магнум опус режиссера Джорджа Миллера про похождения обезумевшего экс-полицейского среди остатков цивилизации. В этом мире войны, истощение нефтяных запасов и глобальное потепление превратили густонаселенную Австралию в пустыню, которую ежедневно испепеляет безжалостное Солнце. Нехватка воды сводит людей с ума, а ежедневная борьба за выживание превратила обитателей Пустоши в безжалостных убийц.
Серия фильмов о Безумном Максе насчитывает пять картин, в том числе последние «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Вселенная Миллера очень проработана — фанаты до сих пор развлекаются тем, что ставят на паузу буквально каждый кадр из его фильмов, чтобы разглядеть декорации и костюмы до мельчайших подробностей.
«Интерстеллар»
Пожалуй, одно из самых известных творений режиссера Кристофера Нолана — фильм «Интерстеллар». В мире картины климатические изменения привели к тотальному неурожаю и пыльным бурям. Песок буквально засыпает жилища людей, заставляя их всерьез задуматься о будущем своего вида и перспективах жизни на планете Земля. Герой актера Мэттью Макконахи — бывший летчик-испытатель Джозеф Купер — отправляется с группой ученых в космос, чтобы изучить 12 потенциально обитаемых миров. Ведь каждый из них может стать домом для всего человечества. В финале герои достигают своей цели, однако Купер сталкивается с нечто более значимым, что перевернет с ног на голову представления людей о жизни во вселенной.
Кристофер Нолан снимал картину совместно с астрономом и физиком Кипом Торном. Изображение черной дыры в «Интерстелларе» получилось настолько реалистичным, что Торн в процессе съемок собрал достаточно данных для публикации трех научных статей.
«Дом. История путешествия»
Нечасто документальные фильмы по степени выразительности могут соперничать с полнометражными художественными картинами именитых режиссеров. Однако «Дом. История путешествия» — как раз тот случай. Этот документальный фильм снят режиссером и фотографом Янном Артюс-Бертраном. На протяжении почти всех двух часов зритель будет наблюдать различные места и пейзажи нашей планеты, слушая закадровый голос.
Работа Янна Артюс-Бертрана рассказывает зрителю о последствиях глобального потепления и угрозах, которые уже сейчас стоят перед человечеством. Начиная от выброса опасных газов в атмосферу и заканчивая глобальным потеплением.
«День, когда загорелась Земля»
Современному зрителю будет трудно воспринимать всерьез картину середины прошлого века. Но взглянуть на творение британского режиссера Вэла Геста интересно с точки зрения видения климатических аномалий той эпохи. По сюжету, климат на планете моментально меняется после одновременных ядерных испытаний со стороны США и Советского Союза. Океаны начинают испаряться, планета все быстрее приближается к Солнцу, из-за чего на протяжении всего фильма температура в кадре повышается. В центре истории — журналист Питер Стеннинг, который пытается собрать информацию о происходящих изменениях в мире.
Даже в современных реалиях концовка «Дня, когда загорелась Земля», смотрится интересно и интригующе. Режиссер не раскрывает, какая участь ожидает жителей планеты, предлагая два варианта — «Мир обречен» и «Мир спасен». Однако Гест намекает, что все может обернуться в лучшую сторону.