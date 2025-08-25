Ричмонд
Жара, которая пугает: 5 фильмов про глобальное потепление

Сюжеты этих фильмов заставляют задуматься о том, как человечество справляется с глобальным потеплением
Илья Водянов
Автор Кино Mail
Шарлиз Терон в роли Фуриосы в фильме Безумный Макс: Дорога ярости
Шарлиз Терон в роли Фуриосы в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости»

Глобальное потепление давно перестало быть сюжетом научно-фантастических фильмов и превратилось в часть повседневной жизни. К примеру, специалисты Всемирной метеорологической организации (ВМО) признали 2024 год самым жарким за всю историю наблюдений. При этом в ближайшие пять лет этот рекорд будет побит, предупредили ученые. Собрали пять фильмов про непереносимую жару и последствия глобального потепления. 

«2016: Конец ночи»

Кадр из фильма 2016: Конец ночи
Кадр из фильма «2016: Конец ночи»

Малоизвестный фантастический фильм режиссера Тима Фельбаума про выжженную Солнцем землю и группу отчаявшихся людей, которые пытаются выжить в огненной пустыне. По сюжету, в 2016 году средняя температура на планете поднялась на 10 градусов из-за увеличения размеров Солнца. Это привело к гибели всего живого, а города и дорожные магистрали превратились в раскаленные пустыри. Группа людей движется на автомобиле сквозь пекло в поисках самого необходимого для выживания – воды и пропитания. На пути встречается не только аномальная жара, но и почти одичавшие жители, готовые убить ради пропитания. 

«2016: Конец ночи» сложно назвать мировым блокбастером, однако при весьма скромном бюджете создателям удалось передать атмосферу теплового апокалипсиса. 

«Безумный Макс: Дорога ярости»

Том Харди и Шарлиз Терон в роли Макса и Фуриосы в фильме Безумный Макс: Дорога ярости
Том Харди и Шарлиз Терон в роли Макса и Фуриосы в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости»

Магнум опус режиссера Джорджа Миллера про похождения обезумевшего экс-полицейского среди остатков цивилизации. В этом мире войны, истощение нефтяных запасов и глобальное потепление превратили густонаселенную Австралию в пустыню, которую ежедневно испепеляет безжалостное Солнце. Нехватка воды сводит людей с ума, а ежедневная борьба за выживание превратила обитателей Пустоши в безжалостных убийц.  

Серия фильмов о Безумном Максе насчитывает пять картин, в том числе последние «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Вселенная Миллера очень проработана — фанаты до сих пор развлекаются тем, что ставят на паузу буквально каждый кадр из его фильмов, чтобы разглядеть декорации и костюмы до мельчайших подробностей. 

«Интерстеллар» 

Мэттью Макконахи в роли Джозефа Купера в фильме Интерстеллар
Мэттью Макконахи в роли Джозефа Купера в фильме «Интерстеллар»

Пожалуй, одно из самых известных творений режиссера Кристофера Нолана — фильм «Интерстеллар». В мире картины климатические изменения привели к тотальному неурожаю и пыльным бурям. Песок буквально засыпает жилища людей, заставляя их всерьез задуматься о будущем своего вида и перспективах жизни на планете Земля. Герой актера Мэттью Макконахи — бывший летчик-испытатель Джозеф Купер — отправляется с группой ученых в космос, чтобы изучить 12 потенциально обитаемых миров. Ведь каждый из них может стать домом для всего человечества. В финале герои достигают своей цели, однако Купер сталкивается с нечто более значимым, что перевернет с ног на голову представления людей о жизни во вселенной.

Кристофер Нолан снимал картину совместно с астрономом и физиком Кипом Торном. Изображение черной дыры в «Интерстелларе» получилось настолько реалистичным, что Торн в процессе съемок собрал достаточно данных для публикации трех научных статей.

«Дом. История путешествия» 

Кадр из фильма Дом. История путешествия
Кадр из фильма «Дом. История путешествия» 

Нечасто документальные фильмы по степени выразительности могут соперничать с полнометражными художественными картинами именитых режиссеров. Однако «Дом. История путешествия» — как раз тот случай. Этот документальный фильм снят режиссером и фотографом Янном Артюс-Бертраном. На протяжении почти всех двух часов зритель будет наблюдать различные места и пейзажи нашей планеты, слушая закадровый голос. 

Работа Янна Артюс-Бертрана рассказывает зрителю о последствиях глобального потепления и угрозах, которые уже сейчас стоят перед человечеством. Начиная от выброса опасных газов в атмосферу и заканчивая глобальным потеплением. 

«День, когда загорелась Земля» 

Джанет Манро в роли Джинни в фильме День, когда загорелась Земля
Джанет Манро в роли Джинни в фильме «День, когда загорелась Земля» 

Современному зрителю будет трудно воспринимать всерьез картину середины прошлого века. Но взглянуть на творение британского режиссера Вэла Геста интересно с точки зрения видения климатических аномалий той эпохи. По сюжету, климат на планете моментально меняется после одновременных ядерных испытаний со стороны США и Советского Союза. Океаны начинают испаряться, планета все быстрее  приближается к Солнцу, из-за чего на протяжении всего фильма температура в кадре повышается. В центре истории — журналист Питер Стеннинг, который пытается собрать информацию о происходящих изменениях в мире.

Даже в современных реалиях концовка «Дня, когда загорелась Земля», смотрится интересно и интригующе. Режиссер не раскрывает, какая участь ожидает жителей планеты, предлагая два варианта — «Мир обречен» и «Мир спасен». Однако Гест намекает, что все может обернуться в лучшую сторону. 