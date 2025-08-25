Дочь Веры Глаголевой вышла в свет в ультракоротком платье

Модель признавалась в личном блоге, что за время второй беременности набрала 21 килограмм и после родов начала активно приводить себя в форму. Она носила утягивающий бандаж, подключала спортивные тренировки и массажи, а также старалась есть маленькими порциями, но часто, исключив сладкое и мучное. Уже за полгода Овечкиной удалось добиться хороших результатов и похудеть. По словам знаменитости, сейчас она довольна своей фигурой и старается ее поддерживать весь год, а не от сезона к сезону.