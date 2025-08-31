Звезда «Аноры» рассказала, как наблюдала за бездомными в России и США для роли

В Калининграде в рамках XIII фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» состоялась премьера трагикомедии «Ганди молчал по субботам» режиссера и сценариста Юрия Зайцева. На мероприятие приехали члены съемочной группы и исполнительница одной из главных ролей Дарья Екамасова.
По сюжету, молодой обеспеченный юноша Мот (Марк Эйдельштейн) переживает развод родителей и в знак протеста приводит в дом бездомную Лизу (Дарья Екамасова), перенесшую страшную трагедию.
После показа фильма Екамасова рассказала, как получила знак, что ей нужно сыграть эту роль: «Я приехала в Лос-Анджелес на съемки “Аноры” пораньше, чтобы подучить английский и, сидя с друзьями в ресторане в Санта-Монике, заметила бездомную женщину. Она зашла в ресторан, села за столик, никто ее не остановил. Мои друзья уже ушли, а я сидела и наблюдала за ней, думая: как она живет, о чем думает, как она, довольно молодая женщина, оказалась на улице. А через день мне пришел сценарий от Юры».
Также актриса поведала, что уже десять лет наблюдает за бездомным, который живет в Лос-Анджелесе и играет на рояле, стоящем на улице.
Еще одно сильное впечатление Екамасова получила уже в России: «Помню, когда приехала в первый съемочный день, вышла из “Сапсана” и, пока ждала такси, увидела бездомную женщину, которая сидела и курила при входе на вокзал. Она была как какой-то зверек, и постоянно что-то делала руками, из-за этого я придумала, что у моей героини должно быть много-много веревочек, и она все время должна что-то с ними делать».
Любопытно, что Екамасова и Эйдельштейн были утверждены в фильм «Ганди молчал по субботам» задолго до того, как режиссер Юрий Зайцев узнал, что актеры вместе снимаются в «оскароносном» фильме «Анора». Позже они также сыграли в картине «Космос засыпает» и сериале «Путешествие на солнце и обратно».