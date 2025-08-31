Звезда «Аноры» рассказала, как наблюдала за бездомными в России и США для роли

После показа фильма Екамасова рассказала, как получила знак, что ей нужно сыграть эту роль: «Я приехала в Лос-Анджелес на съемки “Аноры” пораньше, чтобы подучить английский и, сидя с друзьями в ресторане в Санта-Монике, заметила бездомную женщину. Она зашла в ресторан, села за столик, никто ее не остановил. Мои друзья уже ушли, а я сидела и наблюдала за ней, думая: как она живет, о чем думает, как она, довольно молодая женщина, оказалась на улице. А через день мне пришел сценарий от Юры».