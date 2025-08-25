Звезда американских боевиков 90-х назвал Москву одним из своих любимых городов

Американский актер Марк Дакаскос признался, что Москва является одним из его любимых городов. Его слова передает iz.ru.
Артист назвал Россию прекрасной страной, а Москву — восхитительным городом. Он уверен, что у столицы России большой потенциал.
«Такой зеленый (город). Архитектура. Люди, которых я видел, — открыты. С открытой душой, очень понимающие жизнь. И я думаю, нам нужны разные перспективы», — поделился артист.
Дакаскос — актер, каскадер и мастер боевых искусств, известен по ролям в боевиках 1990-х годов — «Только сильнейшие», «Драйв», «Двойной дракон».
24 августа Дакаскос посетил торжественную церемонию открытия Международной недели кино в кинотеатре «Художественный» в Москве.