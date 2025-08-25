Александр Олешко вспомнил, как оказался в подтанцовке у Татьяны Булановой

Олешко признался: если постараться, на записи того «Голубого огонька» можно разглядеть его самого — юного и в смешной жилетке — в первом ряду подтанцовки. Именно поэтому он не присоединился к флешмобу обсуждения выступления Булановой. По словам актера, для него этот ажиотаж — уже пройденный этап, который он отработал в нежной юности.