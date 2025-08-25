Ричмонд
Александр Олешко вспомнил, как оказался в подтанцовке у Татьяны Булановой

Актер рассказал о том, как в юности танцевал на сцене во время выступления Булановой
Александр Олешко
Александр Олешко

Александр Олешко вспомнил, как будучи 15-летним студентом участвовал в массовке «Голубого огонька» — в ту самую новогоднюю ночь 1991 года, когда Татьяна Буланова дебютировала на центральном телевидении, сообщает Life.ru.

«Ой, как я вас удивлю! Это был 91 год… Таня Буланова там пела впервые, а я, будучи 15-летним студентом, участвовал в массовке в студии Останкино», — написал актер.

Олешко признался: если постараться, на записи того «Голубого огонька» можно разглядеть его самого — юного и в смешной жилетке — в первом ряду подтанцовки. Именно поэтому он не присоединился к флешмобу обсуждения выступления Булановой. По словам актера, для него этот ажиотаж — уже пройденный этап, который он отработал в нежной юности.