Фильм «Дети-шпионы» дебютировал с первой строчки российского кинопроката

Российский фильм «На деревню дедушке» собрал 18,5 млн рублей и занял третье место. Фильм рассказывает о ребенке — гении в области IT, которого отправляют в деревню к дедушке. Мальчик стремится попасть обратно в город на важный конкурс, а его дед против этого. В ролях: Юрий Стоянов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова. Режиссером выступил Владислав Богуш.