В Калининграде XIII фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» назвал победителей. Самые выдающиеся работы, представленные в двух конкурсных программах, получили призы от двух составов жюри.
Лучшим фильмом в конкурсе полнометражных дебютов стала мелодрама с элементами комедии «Счастлив, когда ты нет» режиссера и сценариста Игоря Марченко. В картине о Жене и Евгении, чьи отношения сложно назвать идеальными, главные роли исполнили Александра Бортич и артист театра «Современник» Гоша Токаев.
Также фильм «Счастлив, когда ты нет» победил в неофициальном онлайн-голосовании кинокритиков и киножурналистов, в котором также принимала участие редактор Кино Mail Анна Гоголь.
Лучшим короткометражным фильмом фестиваля была названа анимационная лента Жанны Бекмамбетовой (дочери Тимура Бекмамбетова) «Сын».
XIII фестиваль короткометражного и дебютного кино проходил в Калининграде с 19 по 24 августа.