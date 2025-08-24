Лучшим фильмом в конкурсе полнометражных дебютов стала мелодрама с элементами комедии «Счастлив, когда ты нет» режиссера и сценариста Игоря Марченко. В картине о Жене и Евгении, чьи отношения сложно назвать идеальными, главные роли исполнили Александра Бортич и артист театра «Современник» Гоша Токаев.