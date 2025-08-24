Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм с Александрой Бортич победил на кинофестивале «Короче»

Также призом была отмечена картина дочери режиссера Тимура Бекмамбетова
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Счастлив, когда ты нет»
Кадр из фильма «Счастлив, когда ты нет»

В Калининграде XIII фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» назвал победителей. Самые выдающиеся работы, представленные в двух конкурсных программах, получили призы от двух составов жюри.

Лучшим фильмом в конкурсе полнометражных дебютов стала мелодрама с элементами комедии «Счастлив, когда ты нет» режиссера и сценариста Игоря Марченко. В картине о Жене и Евгении, чьи отношения сложно назвать идеальными, главные роли исполнили Александра Бортич и артист театра «Современник» Гоша Токаев.

Также фильм «Счастлив, когда ты нет» победил в неофициальном онлайн-голосовании кинокритиков и киножурналистов, в котором также принимала участие редактор Кино Mail Анна Гоголь.

Лучшим короткометражным фильмом фестиваля была названа анимационная лента Жанны Бекмамбетовой (дочери Тимура Бекмамбетова) «Сын».

XIII фестиваль короткометражного и дебютного кино проходил в Калининграде с 19 по 24 августа.