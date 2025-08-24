В Москве около 18 тыс. человек посетили «Ночь кино»

Например, в Государственной Третьяковской галерее показали «Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама» и «День рождения Сидни Люмета», а в парках и библиотеках — фильмы, ставшие хитами отечественного проката, в том числе «Пророк. История Александра Пушкина». Впервые в рамках акции прошел фестиваль перуанского кино в кинотеатре «Космос» сети «Москино», познакомивший горожан с кинематографом Перу.