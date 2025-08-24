В Москве около 18 тыс. человек посетили «Ночь кино»

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Гостями 10-й акции «Ночь кино» в Москве, которая состоялась 23 августа, стали около 18 тыс. человек, сообщается на портале мэра столицы.
«Около 18 тыс. зрителей посмотрели кинофильмы общей длительностью 10 тыс. минут. К акции присоединилось около 100 площадок», — говорится в сообщении.
Среди площадок были кинотеатры, культурные центры, библиотеки и парки.
«В программу вошли знаковые кинокартины последних лет, советская классика, популярные сериалы и детская анимация. Часть из них выбирали сами москвичи в проекте “Активный гражданин”», — приводятся в сообщении слова мэра столицы Сергея Собянина.
Например, в Государственной Третьяковской галерее показали «Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама» и «День рождения Сидни Люмета», а в парках и библиотеках — фильмы, ставшие хитами отечественного проката, в том числе «Пророк. История Александра Пушкина». Впервые в рамках акции прошел фестиваль перуанского кино в кинотеатре «Космос» сети «Москино», познакомивший горожан с кинематографом Перу.
В «Спутнике» состоялись показы к 100-летию режиссера Петра Тодоровского, а в кинотеатре «Художественный» прошла дискуссия о развитии международного авторского кино с участием знаменитого режиссера Эмира Кустурицы.
Юбилейная «Ночь кино» состоялась в рамках Московской международной недели кино, которая во второй раз стартовала в столице 23 августа и продлится до 27 августа. Акция прошла также в Русском доме в Софии.