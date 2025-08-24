Ричмонд
В Русском доме в Софии прошла всероссийская акция «Ночь кино»

Болгарской публике представили байопик «Пророк. История Александра Пушкина»
Юра Борисов в фильме «Пророк. История Александра Пушкина»
Юра Борисов в фильме «Пророк. История Александра Пушкина»

СОФИЯ, 24 августа. /ТАСС/. Всероссийская акция «Ночь кино» прошла в Русском доме в столице Болгарии. Как сообщает корреспондент ТАСС, в Российском культурно-информационном центре в Софии впервые представили музыкальный байопик «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Феликса Умарова.

Зал, где проходил кинопоказ, был переполнен зрителями. Они тепло приветствовали новое российское кино и отмечали, что фильм получился «красочным, зрелищным и приятным».

Российский биографический музыкально-драматический фильм отражает современный взгляд на жизнь великого русского поэта. Кинокартина демонстрировалась с субтитрами на болгарском языке.

Событие проводилось при поддержке Минкультуры России, МИДа России, «Роскино», Фонда кино и Российского фонда культуры в рамках празднования Дня российского кино, который отмечается 27 августа.