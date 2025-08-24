Звезда боевиков 90-х приехал в Москву

В интервью журналистам Марк Дакаскос признался, что вернулся в Россию спустя 29 лет — первый раз он посетил страну в 1996 году. Но, по словам звезды, он полюбил Москву. Также актер рассказал, что лишь «чуть-чуть» знает русский язык.