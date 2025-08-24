Ричмонд
Звезда боевиков 90-х приехал в Москву

Марк Дакаскос вернулся в Москву спустя почти 30 лет
Марк Дакаскос
Марк ДакаскосИсточник: Rex / Fotodom.ru

Россию посетил известный американский актер Марк Дакаскос. На это обратил внимание Telegram-канал Mash.

Дакаскос приехал в российскую столицу для участия в Московской международной неделе кино. 61-летний актер, каскадер и мастер боевых искусств известен по ролям в боевиках 1990-х годов — «Только сильнейшие», «Драйв», «Плачущий убийца».

В интервью журналистам Марк Дакаскос признался, что вернулся в Россию спустя 29 лет — первый раз он посетил страну в 1996 году. Но, по словам звезды, он полюбил Москву. Также актер рассказал, что лишь «чуть-чуть» знает русский язык.

Ранее стало известно об участии в Московской международной неделе кино оскароносного режиссера Вуди Аллена. 