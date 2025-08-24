Звезда боевиков 90-х приехал в Москву

Россию посетил известный американский актер Марк Дакаскос. На это обратил внимание Telegram-канал Mash.
Дакаскос приехал в российскую столицу для участия в Московской международной неделе кино. 61-летний актер, каскадер и мастер боевых искусств известен по ролям в боевиках 1990-х годов — «Только сильнейшие», «Драйв», «Плачущий убийца».
В интервью журналистам Марк Дакаскос признался, что вернулся в Россию спустя 29 лет — первый раз он посетил страну в 1996 году. Но, по словам звезды, он полюбил Москву. Также актер рассказал, что лишь «чуть-чуть» знает русский язык.
Ранее стало известно об участии в Московской международной неделе кино оскароносного режиссера Вуди Аллена.