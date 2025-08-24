Вуди Аллен назвал безошибочность недостатком искусственного интеллекта

«Искусственный интеллект должен быть снабжен сценариями, которые я написал изначально. Если бы я их не написал, он не стал бы, не смог бы их написать. Искусственный интеллект не рос в течение многих лет в моей семье, с моим отцом и матерью, моей сестрой, моими друзьями», — подчеркнул он. По его мнению, ИИ может продвинуться лишь настолько, насколько ему поможет сам художник.