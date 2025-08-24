Вуди Аллен назвал безошибочность недостатком искусственного интеллекта

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Американский кинорежиссер и сценарист Вуди Аллен выразил мнение, что безошибочность искусственного интеллекта является его недостатком. Такое мнение режиссер озвучил в ходе сессии «Легенды мирового кинематографа» в рамках Московской международной недели кино, передает корреспондент ТАСС.
«Я очень скептически к этому отношусь Я не думаю, что [у искусственного интеллекта] когда-нибудь получится что-то подобное тому, что написали Теннесси Уильямс, Юджин О’Нил или [Федор] Достоевский, потому что-то, что они делают, также включает в себя их слабые стороны и ошибки, а я не думаю, что машина допустит какие-либо ошибки. Она будет, в определенном смысле, безжизненной», — сказал Аллен.
Он подчеркнул, что, хотя ИИ может быть полезен в деловой переписке или составлении учебных программ, он не способен заменить человека в создании настоящего искусства.
«Всегда нужен человеческий подход, чтобы по-настоящему ощутить эмоциональную связь, которую вы испытываете, глядя на великое произведение искусства», — подчеркнул Аллен.
В ходе встречи модератор сессии Федор Бондарчук упомянул, что, готовясь к диалогу с Алленом, попросил чат-бот написать сцену из фильма в стиле режиссера. По словам Бондарчука, несколько реплик ему понравились, и это его «страшно напугало». Аллен в ответ на это отметил, что искусственный интеллект может работать с уже существующими данными, но не проживал ту жизнь, которую прожил художник.
«Искусственный интеллект должен быть снабжен сценариями, которые я написал изначально. Если бы я их не написал, он не стал бы, не смог бы их написать. Искусственный интеллект не рос в течение многих лет в моей семье, с моим отцом и матерью, моей сестрой, моими друзьями», — подчеркнул он. По его мнению, ИИ может продвинуться лишь настолько, насколько ему поможет сам художник.
Вуди Аллен (при рождении — Аллан Стюарт Конигсберг) — американский кинорежиссер, актер-комик, сценарист, джазовый кларнетист, четырехкратный обладатель премии «Оскар», писатель, автор многочисленных рассказов и пьес. Родился 30 ноября 1935 года в Нью-Йорке, США. Аллен считается создателем жанра «интеллектуальной комедии», в котором серьезность тем, затрагиваемых автором и персонажами, уживается с насмешливой, иронической формой. В числе его киноработ, которых насчитывается более 50, — «Любовь и смерть», «Энни Холл», «Манхэттен», «Ханна и ее сестры», «Полночь в Париже».
С 23 по 27 августа в столице во второй раз пройдет Московская международная неделя кино. Посетителей ждут кинопоказы, автограф-сессии, творческие встречи и аукцион кинореквизита. Деловая программа соберет экспертов индустрии из 21 страны, среди которых Китай, Индия, Бразилия, Египет, Турция.
