Пирс Броснан впервые за долгое время вышел на публику с сыном и внучкой

Актер Пирс Броснан впервые за долгое время вышел на публику с 28-летним сыном Диланом и 26-летней внучкой Изабеллой. Об этом сообщает Instyle.
Семья посетила премьеру фильма с участием актера в Лондоне. Изабелла позировала в фиолетовом платье свободного кроя с открытыми плечами. Образ она дополнила лаконичным клатчем. Сын актера предпочел для выхода бежевый костюм с белой рубашкой и бордовым галстуком.
Пирс Броснан состоит в браке с журналисткой Кили Шей Смит, с которой познакомился в мексиканском городе в 1994 году. В 2014 году артист рассказывал о своей избраннице The Independent и признавался, что общие друзья часто советуют его супруге похудеть и рекомендуют сделать операцию. Однако звезда фильмов о Джеймсе Бонде всегда за нее заступается. По словам актера, он любит каждый изгиб тела Кили и считает ее самой прекрасной женщиной на свете, которая к тому же спасла его от депрессии.
Ранее Пирс Броснан раскрыл семейный секрет красоты.