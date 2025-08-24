Звезда «Материалистки» снялась в шубе и мини-платье с глубоким декольте

Звезда фильма «Материалистка», актриса Дакота Джонсон стала лицом нового выпуска журнала Hollywood Authentic. Снимки появились в соцсети издания.
Дакота Джонсон позировала в объемной шубе и мини-платье с глубоким декольте. Образ дополнило ожерелье из страз, очки и ботильоны с острым мысом. Волосы ей выпрямили и сделали легкий нюдовый макияж.
Съемка прошла в такси и на улицах Нью-Йорка.
4 июня издание People сообщило, что Дакота Джонсон и Крис Мартин расстались после слухов о свадьбе. По данным источника, в последний раз пару заметили вместе около двух недель назад, когда они гуляли в Малибу. После этого их не видели папарацци.
«На этот раз все окончательно», — сообщил инсайдер.
В 2024-м уже появлялись слухи о расставании звезд. Тогда анонимный источник заявил таблоиду Daily Mail, что актриса и певец решили «двигаться дальше». Сообщалось, что Джонсон сняла помолвочное кольцо и отсутствовала на европейской части тура Coldplay. Позже актриса показала журналистам свое помолвочное украшение. Издание TMZ отмечало, что Джонсон выглядела раздраженной и смотрела на фотографов пристально, чтобы убедиться, что они сделали снимок.
Ранее Дакота Джонсон рассказала о новых отношениях после расставания с Крисом Мартином.