Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Материалистки» снялась в шубе и мини-платье с глубоким декольте

Актриса Дакота Джонсон снялась для глянца

Звезда фильма «Материалистка», актриса Дакота Джонсон стала лицом нового выпуска журнала Hollywood Authentic. Снимки появились в соцсети издания.

Дакота Джонсон, фото: соцсети
Дакота Джонсон, фото: соцсети

Дакота Джонсон позировала в объемной шубе и мини-платье с глубоким декольте. Образ дополнило ожерелье из страз, очки и ботильоны с острым мысом. Волосы ей выпрямили и сделали легкий нюдовый макияж.

Съемка прошла в такси и на улицах Нью-Йорка.

Дакота Джонсон
Дакота Джонсон

4 июня издание People сообщило, что Дакота Джонсон и Крис Мартин расстались после слухов о свадьбе. По данным источника, в последний раз пару заметили вместе около двух недель назад, когда они гуляли в Малибу. После этого их не видели папарацци.

«На этот раз все окончательно», — сообщил инсайдер.

В 2024-м уже появлялись слухи о расставании звезд. Тогда анонимный источник заявил таблоиду Daily Mail, что актриса и певец решили «двигаться дальше». Сообщалось, что Джонсон сняла помолвочное кольцо и отсутствовала на европейской части тура Coldplay. Позже актриса показала журналистам свое помолвочное украшение. Издание TMZ отмечало, что Джонсон выглядела раздраженной и смотрела на фотографов пристально, чтобы убедиться, что они сделали снимок.

Ранее Дакота Джонсон рассказала о новых отношениях после расставания с Крисом Мартином.