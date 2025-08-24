В Калининграде в рамках фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» состоялась премьера фильма конкурсной программы «Сводишь с ума» режиссера и сценариста Дарьи Лебедевой. На мероприятие приехали члены съемочной группы, исполнители главных ролей Мила Ершова и Юрий Насонов, а также Людмила Артемьева, появившаяся в картине в нескольких эпизодах.
По сюжету, главные герои снимают одну и ту же квартиру, но в параллельных реальностях, и у обоих есть странная соседка Роза, живущая этажом ниже, — именно ее и сыграла Артемьева.
Во время сессии вопросов и ответов, проходившей после показа, Артемьева нестандартно ответила на комплименты, поступившие от зрителей: «Я, честно говоря, не знаю, что я здесь делаю, я просто радуюсь этому интересному кину».
Звезда «Сватов» также полушутливо призналась, что хочет поступить на сценарные курсы: «Надеюсь написать сценарий и сыграть какую-нибудь хорошую большую роль».
На вопрос о философии и характере своей героини артистка ответила иронично: «Благодарю за глубину, которую я не ощутила. Я просто очень рада, что в очередной раз окунулась в такое волшебство, немножко тоже пошаманила, что даже такую масенькую роль вы запомнили. Дай вам бог здоровья».
Романтическая фэнтези-комедия «Сводишь с ума» выйдет в российский прокат 9 октября. Фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» продлится в Калининграде до 24 августа.