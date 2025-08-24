Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Людмила Артемьева призналась, что надеется на большую роль в кино

Звезда «Сватов» заметила, что сама планирует написать сценарий фильма, в котором сыграет
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Людмила Артемьева
Людмила Артемьева

В Калининграде в рамках фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» состоялась премьера фильма конкурсной программы «Сводишь с ума» режиссера и сценариста Дарьи Лебедевой. На мероприятие приехали члены съемочной группы, исполнители главных ролей Мила Ершова и Юрий Насонов, а также Людмила Артемьева, появившаяся в картине в нескольких эпизодах.

По сюжету, главные герои снимают одну и ту же квартиру, но в параллельных реальностях, и у обоих есть странная соседка Роза, живущая этажом ниже, — именно ее и сыграла Артемьева.

Во время сессии вопросов и ответов, проходившей после показа, Артемьева нестандартно ответила на комплименты, поступившие от зрителей: «Я, честно говоря, не знаю, что я здесь делаю, я просто радуюсь этому интересному кину».

Звезда «Сватов» также полушутливо призналась, что хочет поступить на сценарные курсы: «Надеюсь написать сценарий и сыграть какую-нибудь хорошую большую роль».

На вопрос о философии и характере своей героини артистка ответила иронично: «Благодарю за глубину, которую я не ощутила. Я просто очень рада, что в очередной раз окунулась в такое волшебство, немножко тоже пошаманила, что даже такую масенькую роль вы запомнили. Дай вам бог здоровья».

Романтическая фэнтези-комедия «Сводишь с ума» выйдет в российский прокат 9 октября. Фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» продлится в Калининграде до 24 августа.