Кинокомпозитор Джон Уильямс признался, что никогда не любил музыку к фильмам

«В музыке для фильмов, какой бы хорошей она ни была, а зачастую она такой не является, за исключением фрагмента из восьми минут то там, то здесь, нет музыки как таковой», — сказал Уильямс, который рекордное количество раз — 54 — был номинирован на американскую кинопремию «Оскар», победив пять раз.