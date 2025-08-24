Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Возлюбленная ДиКаприо опубликовала фото в бикини

Виттория Черетти снялась в крошечном купальнике

Возлюбленная актера Леонардо ДиКаприо, супермодель Виттория Черетти, показала фигуру в купальнике. Звезда подиумов опубликовала фото в соцсети.

Виттория Черетти, фото: соцсети
Виттория Черетти, фото: соцсети

27-летняя Виттория Черетти стояла перед зеркалом в нежно-розовом бикини, украшенном аппликацией в виде цветка. Модель дополнила пляжный образ полосатой рубашкой, блестящим ожерельем, серыми короткими шортами, солнцезащитными очками и кольцами. Манекенщица позировала с собранными волосами.

Леонардо ДиКаприо долгое время встречается с супермоделью Витторией Черетти. В марте манекенщица впервые рассказала о романе с артистом. Звезда подиумов в разговоре с журналистом не стала называть имени своего возлюбленного. По словам манекенщицы, они познакомились в Милане. Виттория Черетти заявила, что не хотела бы раскрывать подробности. Супермодель отметила, что ей не нравится, когда женщин называют «чьими-то девушками».

Ранее 50-летнего Леонардо ДиКаприо в плавках сняли на яхте.