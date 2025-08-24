Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Лариса Лужина пожаловалась, что не может похудеть

Актриса призналась, что набирает вес на гастролях
Лариса Лужина
Лариса ЛужинаИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Лариса Лужина рассказала в беседе с aif.ru, что ведет «неравную борьбу» с лишним весом.

Лужина призналась, что устала следить за фигурой. Она пожаловалась, что в последнее время не может сбросить лишние килограммы.

«Сейчас как заклинило — злости не хватает! Я уж чего только не пробовала, ничего не действует», — заявила артистка.

Лужина отметила, что ей помогает худеть, когда она не ест после шести. Однако, как отметила актриса, у нее не всегда это получается из-за гастрольного графика.

«Вот не получается у меня не есть вечерами. Гастрольная жизнь такого чёткого графика не подразумевает. Вот, например, были мы с антрепризой в Германии. Ну как не попробовать местное немецкое пиво? Я пиво люблю. В общем, после гастролей сразу прибавляешь, а дома приходится опять сбрасывать», — рассказала знаменитость.

Ранее Лариса Лужина раскрыла тайную любовь Никоненко.