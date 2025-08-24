Лариса Лужина пожаловалась, что не может похудеть

Актриса Лариса Лужина рассказала в беседе с aif.ru, что ведет «неравную борьбу» с лишним весом.
Лужина призналась, что устала следить за фигурой. Она пожаловалась, что в последнее время не может сбросить лишние килограммы.
«Сейчас как заклинило — злости не хватает! Я уж чего только не пробовала, ничего не действует», — заявила артистка.
Лужина отметила, что ей помогает худеть, когда она не ест после шести. Однако, как отметила актриса, у нее не всегда это получается из-за гастрольного графика.
«Вот не получается у меня не есть вечерами. Гастрольная жизнь такого чёткого графика не подразумевает. Вот, например, были мы с антрепризой в Германии. Ну как не попробовать местное немецкое пиво? Я пиво люблю. В общем, после гастролей сразу прибавляешь, а дома приходится опять сбрасывать», — рассказала знаменитость.