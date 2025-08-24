Умер кинорежиссер Валерий Усков

«На 93-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалера ордена “Знак Почета”, ордена Почета, орденов “За заслуги перед Отечеством” IV и III степени, режиссера игрового кино Валерия Ивановича Ускова», — говорится в сообщении.