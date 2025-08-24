Ричмонд
Умер кинорежиссер Валерий Усков

Ему было 92 года
Валерий Усков, фото: соцсети
Валерий Усков, фото: соцсети

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Кинорежиссер, народный артист РСФСР Валерий Усков умер на 93-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза кинематографистов.

«На 93-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалера ордена “Знак Почета”, ордена Почета, орденов “За заслуги перед Отечеством” IV и III степени, режиссера игрового кино Валерия Ивановича Ускова», — говорится в сообщении.

Валерий Усков родился 22 апреля 1933 года в Екатеринбурге. С 1964 года занимал должность режиссера-постановщика киностудии «Мосфильм». Совместно с Владимиром Краснопольским снял такие фильмы и сериалы как «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын», «Соучастие в убийстве» и другие.

«Приносим соболезнования родным и близким Валерия Ивановича», — добавили в Союзе кинематографистов.