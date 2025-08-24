Ричмонд
Жена Александра Петрова поделилась редким фото с ребенком

Виктория Антонова, в купальнике снялась с сыном во время отдыха

Жена актера Александра Петрова, Виктория, в купальнике снялась с сыном. Она опубликовала фотографию в соцсети.

Жена Петрова в купальнике снялась с сыном от актера
Жена Петрова в купальнике снялась с сыном от актера

24-летняя Виктория Петрова показала кадры, сделанные во время отдыха с семьей. На одном из снимков девушка обнимала своего сына, стоя на пляже. Жена Александра Петрова была запечатлена в сером лифе и коротких шортах. Она собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа.

9 апреля Александр Петров сообщил, что стал отцом. Артист выложил в личном блоге кадры с новорожденным сыном и женой.

Ранее Алпександр Петров рассказал о том, что проводит первый отпуск с семьей на море.