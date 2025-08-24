Жена Александра Петрова поделилась редким фото с ребенком

24-летняя Виктория Петрова показала кадры, сделанные во время отдыха с семьей. На одном из снимков девушка обнимала своего сына, стоя на пляже. Жена Александра Петрова была запечатлена в сером лифе и коротких шортах. Она собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа.