Жена Александра Петрова поделилась редким фото с ребенком

Жена актера Александра Петрова, Виктория, в купальнике снялась с сыном. Она опубликовала фотографию в соцсети.
24-летняя Виктория Петрова показала кадры, сделанные во время отдыха с семьей. На одном из снимков девушка обнимала своего сына, стоя на пляже. Жена Александра Петрова была запечатлена в сером лифе и коротких шортах. Она собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа.
9 апреля Александр Петров сообщил, что стал отцом. Артист выложил в личном блоге кадры с новорожденным сыном и женой.
Ранее Алпександр Петров рассказал о том, что проводит первый отпуск с семьей на море.