Софи Тернер объяснила, почему никогда не уедет из Великобритании

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер в интервью журналу Flaunt объяснила, почему больше никогда не переедет из Великобритании.
«Я чувствую себя здесь как дома. Я больше никогда не хочу переезжать. Когда я жила в Штатах, я не осознавала, насколько нужны друзья и семья и насколько они важны для твоего благополучия, пока ты не находишься вдали от них. Я вернулась с чувством огромной признательности к ним», — призналась актриса.
В сентябре 2023 года появилась информация, что певец Джо Джонас подал на развод с Софи Тернер, потому что она постоянно проводила время на вечеринках. После этого в прессе возникли слухи, что звезда сериала «Игра престолов» на самом деле страдала от послеродовой депрессии. При этом музыкант якобы заставлял ее выходить на публику.
Накануне Софи Тернер показала фото в окровавленном виде со съемок.