Софи Тернер объяснила, почему никогда не уедет из Великобритании

«Я чувствую себя здесь как дома. Я больше никогда не хочу переезжать. Когда я жила в Штатах, я не осознавала, насколько нужны друзья и семья и насколько они важны для твоего благополучия, пока ты не находишься вдали от них. Я вернулась с чувством огромной признательности к ним», — призналась актриса.