Звезда фильма «Бой с тенью» сломал ногу

СМИ: Актер Денис Никифоров обратился к травматологу из-за болей в ноге
Денис Никифоров в сериале «Молодежка»
Денис Никифоров в сериале «Молодежка»

Актер Денис Никифоров обратился к травматологу из-за болей в ноге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Никифоров получил травму дома — поскользнулся и ударился. Врачи диагностировали артисту перелом кости стопы и наложили гипс. Актер отказался комментировать инцидент, заявив, что с ним все в порядке.

Никифоров известен по ролям боксера Артема Колчина в фильме «Бой с тенью» и тренера Сергея Макеева в сериале «Молодежка». Он также снялся в таких картинах, как «Многоэтажка», «Любовь под прикрытием», «Финт Боброва», «Псих», «Есенин», «Ангел мести».

В июле Никифоров признался, что дважды отказывается от съемок «Молодежки. Новая смена». Он уверил, что его не будет и в сезоне, который сейчас снимается. Артиста не устроило, что ему предлагали сценаристы, продюсеры, авторы.

По словам Никифорова, половина его знакомых, следивших за «Молодежкой», не поняли, что происходит в новых сериях. Он заявил, что люди негативно отнеслись к продолжению проекта.