Зои Кравиц засняли в объятиях Остина Батлера на фоне слухов о романе

Актрису заметили в объятиях коллеги после сплетен о романе
Зои Кравиц и Остин Батлер
Зои Кравиц и Остин БатлерИсточник: Legion-Media.ru

Голливудские актеры Зои Кравиц и Остин Батлер подогрели слухи о романе. Фото опубликованы на сайте Page Six.

36-летняя Зои Кравиц и 34-летний Остин Батлер были замечены отдыхающими после премьеры фильма «Пойман с поличным» в Париже. Актеров засняли в баре Dragon, когда они флиртовали друг с другом. Один из посетителей заведения сфотографировал, как Батлер обнимал Кравиц.

На днях Зои Кравиц посетила гала-показ фильма «Пойман с поличным», который прошел в Лондоне. На светском мероприятии актриса позировала в черном шелковом макси-платье с глубоким декольте и разрезом до бедра, украшенное белым бантом. Артистка добавила к образу босоножки на каблуках и серьги. Знаменитости сделали укладку и макияж с угольно-черными стрелками и нюдовыми губами. На премьере она позировала вместе с Остином Батлером, который также сыграл в комедии.

В апреле Зои Кравиц спровоцировала слухи о романе с Остином Батлером. Они сблизились во время съемок фильма «Пойман с поличным». По словам собеседника издания The Sun, актеры проводили время в течение нескольких недель. При этом знаменитости пока не хотят объявлять о своих отношениях.

Позже Зои Кравиц и Остина Батлера заметили на последней постановке иммерсивной театральной компании Punchdrunk «Комната Виолы» в театре Shed в Хадсон-Ярдс. По информации журналистов, вместе с актерами был режиссер Даррен Аронофски. После шоу знаменитости отправились на ночную прогулку по Нью-Йорку.