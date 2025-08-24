Ричмонд
40-летняя Юлия Пересильд выложила фото в бикини

Актриса опубликовала фото в купальнике

Актриса Юлия Пересильд снялась в купальнике. Она опубликовала фотографию в соцсети.

Юлия Пересильд, фото: соцсети
Юлия Пересильд, фото: соцсети

40-летняя Юлия Пересильд была запечатлена в черно-белом полосатом бикини и солнцезащитных очках. Актриса собрала волосы в небрежный пучок и отказалась от макияжа.

«Как хорошо убежать на пару дней к морю… Солнце, море, песок… и чудесный домик, где можно пересидеть жару, глядя на воду, так что можно не уходить с моря ни на минуту», — подписала кадр знаменитость.

Ранее Юлия Пересильд показала, как проводит время с дочерями на Крите.