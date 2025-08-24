Умер актер из сериала «Сопрано» Джерри Эдлер

Американский актер Джерри Эдлер, снимавшийся в сериалах «Сопрано» и «Хорошая жена», умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на семью артиста.
Актера не стало накануне, 23 августа, уточнило издание.
«Эдлер стал актером только в возрасте 60 с небольшим лет — и это несмотря на то, что его двоюродной сестрой была известная преподавательница актерского мастерства Стелла Эдлер», — отметил журнал.
Эдлер начинал как постановщик спектаклей на Бродвее, работал над такими мюзиклами, как «Моя прекрасная леди», «Джентльмены предпочитают блондинок» и «Яблоня».
Среди кинокартин, в которых можно увидеть артиста: фильмы «Загадочное убийство в Манхэттене», «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Самый жестокий год», сериалы «Закон и порядок», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Ужиться с самим собой» и другие.