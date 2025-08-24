Кустурица: «голливудизация» российского кино закончится после СВО

«Русская душа — то, что есть у Пушкина, Достоевского, Бунина, Чехова, — это нужно показывать в ваших фильмах. В ваших [русских] фильмах, в том, что я вижу последние год-два, произошла голливудизация, которая закончится, когда закончится украинский кризис», — сказал Кустурица, добавив, что считает так потому, что во время военных действий человечество и общество «видит все в полутонах».