Кустурица: «голливудизация» российского кино закончится после СВО

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. «Голливудизация» российского кино закончится, когда закончится конфликт на Украине. Такое мнение высказал сербский сценарист и режиссер Эмир Кустурица на публичной дискуссии совместно с писателем и телеведущим Сергеем Минаевым в рамках «Ночи кино», передает корреспондент ТАСС.
«Русская душа — то, что есть у Пушкина, Достоевского, Бунина, Чехова, — это нужно показывать в ваших фильмах. В ваших [русских] фильмах, в том, что я вижу последние год-два, произошла голливудизация, которая закончится, когда закончится украинский кризис», — сказал Кустурица, добавив, что считает так потому, что во время военных действий человечество и общество «видит все в полутонах».
«СВО принесет новые ценности, заменит старые, и все будет открыто. Тогда будут хорошие фильмы, которые будут говорить о том, почему СВО случилась», — отметил Кустурица.
«Ночь кино 2025» организована при поддержке Минкультуры России и МИД России. Операторами акции являются «Роскино» и Фонд кино. Соорганизатор акции — Российский фонд культуры. Мероприятие приурочено ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа.
