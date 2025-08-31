Дебютант в полном метре Игорь Марченко, победивший на фестивале «Короче» с фильмом «Счастлив, когда ты нет», создает хронику токсичной любви — то рывками, то резко замедляя темп, втягивая зрителя в созависимые отношения с героями. Своей решимостью, неуклюжестью и метаниями между разными мужчинами Женя напоминает другую героиню Бортич — Таню из сериала «Между нами химия», — и там, и там актриса до мурашек органична. Их дуэт с Токаевым сложно назвать симпатичным, но он заряжен такой энергией и напряжением, что оторваться – еще сложнее.