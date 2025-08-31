«Сводишь с ума»
Smm-щица Алиса (Мила Ершова) снимает просторную квартиру в центре Петербурга, где удобно встречаться с возлюбленным-психологом Костей (Антон Васильев). Неожиданно в большом зеркале ванной комнаты она начинает видеть отражение своей квартиры, но с другим жильцом – инфантильный тусовщик и сердцеед Иван (Юрий Насонов) тоже претендовал на завидное жилье и получил его в параллельной реальности.
Вынужденные сосуществовать вместе, но разделенные зеркалом герои помогают друг другу в решении личных проблем и постепенно сближаются.
«Сводишь с ума» Дарьи Лебедевой — цельное, крепкое жанровое кино, в котором, впрочем, каждый сюжетный твист предсказуем, а секса гораздо меньше, чем сомнительных шуток про него. Но искрящая между Ершовой и Насоновым химия и небольшая, но необходимая юморная роль Людмилы Артемьевой делают фильм образцовым ромкомом в духе «Кейт и Лео», к которому захочется возвращаться в поисках комфортного и теплого кино на вечер.
«Счастлив, когда ты нет»
Женя (Гоша Токаев) владеет долей в издательстве, толком не работает и влюблен в невесту лучшего друга. Женя (Александра Бортич) пишет в журнал о домашнем уюте, спит со всеми подряд и панически боится серьезных отношений. С вопроса «Что бы ты сделал, если бы я сейчас расквасила тебе нос?» начинается история нездорового партнерства Жени и Жени, находиться в котором невозможно, но разорвать его еще больнее.
Дебютант в полном метре Игорь Марченко, победивший на фестивале «Короче» с фильмом «Счастлив, когда ты нет», создает хронику токсичной любви — то рывками, то резко замедляя темп, втягивая зрителя в созависимые отношения с героями. Своей решимостью, неуклюжестью и метаниями между разными мужчинами Женя напоминает другую героиню Бортич — Таню из сериала «Между нами химия», — и там, и там актриса до мурашек органична. Их дуэт с Токаевым сложно назвать симпатичным, но он заряжен такой энергией и напряжением, что оторваться – еще сложнее.
«Ганди молчал по субботам»
16-летний Саша (Марк Эйдельштейн) не любит свое имя, в свободное время играет в теннис с избранной для него невестой и однажды сталкивается с настоящим апокалипсисом: его отец уходит из семьи. Подростковый бунт против рухнувшей картины мира он выражает нестандартно – приводит домой бездомную (Дарья Екамасова), которая не выпускает из рук плюшевого медведя и повторяет лишь одну фразу: «Ганди молчал по субботам».
Полнометражный дебют Юрия Зайцева основан на одноименной пьесе Анастасии Букреевой, но расширяет созданный ею сюжет и подает историю взросления через слом четвертой стены, коллажный монтаж и операторские экзерсисы. Лента озвучивает вопрос, отсылающий к шедевру Алена Рене «Хиросима, моя любовь»: можно ли сопоставить подростковые переживания о разводе родителей с трагедией женщины, потерявшей все? Но вместо гуманистического подхода предлагает душераздирающую историю в обрамлении формалистского шума. И даже дуэт Эйдельштейна и Екамасовой, сложившийся здесь задолго до «Аноры», не спасает картину, которую стоило бы очистить от лишних сцен и персонажей и снимать с прицелом на программу короткого метра.