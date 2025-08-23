Стали известны детали романа Дженнифер Энистон с гипнотерапевтом

Актриса Дженнифер Энистон получила спокойствие в отношениях с Джимом Кертисом. Об этом сообщает People.
«Джим замечательный. Его обожают близкие Дженнифер. С ним легко и спокойно — он излучает уверенность, и Джен это очень нравится», — сообщил инсайдер.
Он также добавил, что актриса привыкла жить в «бешеном ритме», совмещая множество работы. Джим Кертис помогает ей «сбавить обороты и отдышаться».
Слухи о романе Дженнифер Энистон с Джимом Кертисом возникли в июле. Известно, что актриса следит за гипнотерапевтом в соцсетях почти два года. Она лайкала его посты с упражнениями «для исцеления, восстановления после развода и обретения новой любви», а также публикацию, где он призывал «не изолировать себя» от отношений.