Жена Гая Ричи показала фигуру в бикини

Жена режиссера Гая Ричи показала фигуру в купальнике. Модель Джеки Ричи позировала в голубом бикини на отдыхе в Турции и опубликовала фото в соцсети.
Она рассказала подписчикам, что провела отпуск с мужем и детьми в пятизвездочном отеле в Белеке, который открылся в июле 2025 года.
Пара официально состоит в браке 10 лет. Ричи зарегистрировали отношения уже после рождения детей. Супруги воспитывают двоих сыновей и дочь: 13-летнего Рафаэля, 12-летнюю Ривку и 11-летнего Леви. Этот брак стал для режиссера вторым; его первой женой была певица Мадонна.
Гай и Джеки Ричи отпраздновали годовщину свадьбы в Стоунхендже. Супруги вновь произнесли клятвы возле археологического памятника в знак своей любви и преданности. Модель поделилась в личном блоге кадрами с этого события. Она отметила, что это был волнительный день для их пары.
У режиссера также есть двое общих детей от Мадонны: биологический сын Рокко и приемный мальчик Дэвид Банду, которого они забрали из Малави. Брак между певицей и продюсером был расторгнут в 2008 году.