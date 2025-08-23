Жена Гая Ричи показала фигуру в бикини

Ричмонд
Жена режиссера Гая Ричи показала фигуру в купальнике. Модель Джеки Ричи позировала в голубом бикини на отдыхе в Турции и опубликовала фото в соцсети.

Она рассказала подписчикам, что провела отпуск с мужем и детьми в пятизвездочном отеле в Белеке, который открылся в июле 2025 года.

Пара официально состоит в браке 10 лет. Ричи зарегистрировали отношения уже после рождения детей. Супруги воспитывают двоих сыновей и дочь: 13-летнего Рафаэля, 12-летнюю Ривку и 11-летнего Леви. Этот брак стал для режиссера вторым; его первой женой была певица Мадонна.

Гай и Джеки Ричи отпраздновали годовщину свадьбы в Стоунхендже. Супруги вновь произнесли клятвы возле археологического памятника в знак своей любви и преданности. Модель поделилась в личном блоге кадрами с этого события. Она отметила, что это был волнительный день для их пары.

У режиссера также есть двое общих детей от Мадонны: биологический сын Рокко и приемный мальчик Дэвид Банду, которого они забрали из Малави. Брак между певицей и продюсером был расторгнут в 2008 году.