Жена Гая Ричи показала фигуру в бикини

Гай и Джеки Ричи отпраздновали годовщину свадьбы в Стоунхендже. Супруги вновь произнесли клятвы возле археологического памятника в знак своей любви и преданности. Модель поделилась в личном блоге кадрами с этого события. Она отметила, что это был волнительный день для их пары.