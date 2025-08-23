Мария Миронова призналась, что улетела с пятилетним сыном из России

Актриса Мария Миронова улетела с младшим сыном из России. Звезда призналась в соцсети, что находится с пятилетним Федором в Италии. Она показала подписчикам некоторые моменты с отдыха.
Артистка также рассказала, что ее ребенок увлекся теннисом. Мальчик просит свою мать вместо отдыха водить его на тренировки. Миронова отметила, что ей тяжело каждый раз уводить сына с корта.
Знаменитость растит мальчика от коллеги Андрея Сороки, который моложе нее на 19 лет. Миронова говорила в интервью, что возраст не имеет значения, когда людям комфортно и легко вместе, а осуждение со стороны ее мало интересуют. По словам артистки, она мечтала о втором ребенке, и молитвы были услышаны.
Звезда во второй раз забеременела в 45 лет. Она рассказывала, что ее пугали «страшными диагнозами», однако актриса доверилась врачу, который настроил ее на «позитивный лад». Артистке было нелегко вынашивать ребенка, но никаких осложнений не возникло, и Федор родился здоровым.
У Мироновой от первого брака с бизнесменом Игорем Удаловым также есть 33-летний сын Андрей, он пошел по стопам знаменитых родственников.