Звезда «СашиТани» улетела с сыном из России: «И что вы мне сделаете?»

Звезда сериала «СашаТаня» Анастасия Уколова улетела с сыном из России. Актриса рассказала об этом подписчикам в соцсети. Знаменитость призналась, что выбрала для семейного отдыха Турцию.
«Уехала с парнем на море. Парень — голубоглазый блондин. Сильно младше меня. И что вы мне сделаете?» — отметила артистка.
Актриса родила Егора в сентябре 2022 года. Уколова признавалась, что оказалась совершенно не готова к материнству. По словам знаменитости, она не знала, как наладить грудное вскармливание, уложить и успокоить ребенка, поэтому наняла разных консультантов. Звезда отмечала, что была очень тревожной и много плакала из-за страха причинить вред сыну. Тогда она решила взять на работу няню, и с этого момента многое изменилось.
Артистка почти три года состояла в браке с Юрием Горовым. Актриса не показывала лицо избранника, но отмечала, что они учились в одной школе, и муж был ее первой любовью. Звезда не афишировала свой развод, однако в феврале 2025 года призналась, что обратилась за помощью к психологу. А в июне 2025 года стало известно, что Мосгорсуд официально расторг брак знаменитости. Распоряжение было опубликовано на сайте инстанции в день рождения Уколовой.