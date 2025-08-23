22-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс показала фигуру в крошечном бикини в горах

Дочь актрисы Кэтрин Зеты-Джонс Кэрис Дуглас снялась в купальнике в горах. Об этом сообщает People.
22-летняя Кэрис Дуглас позировала в крошечном синем бикини. Волосы она распустила и отказалась от макияжа.
«На склоне горы», — написала Дуглас.
Кэтрин Зета-Джонс с 2000 года официально состоит в отношениях с коллегой Майклом Дугласом. 25 сентября супруги отпраздновали свои дни рождения: Зете-Джонс исполнилось 55 лет, а продюсеру — 80 лет. У влюбленных есть двое общих детей: 24-летний Дилан и 22-летняя Кэрис. Сын артистов окончил Брауновский университет, где изучал политологию, а дочь учится в колледже на факультете международных отношений.
Супруги рассказывали в интервью, что вместе прошли через множество испытаний и смогли сохранить брак. В 2013 году Зета-Джонс оказалась в психиатрической клинике из-за биполярного расстройства. Тогда же артисты объявили о решении пожить раздельно, однако через год продюсер успокоил поклонников, заявив, что им удалось наладить отношения.