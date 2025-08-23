Ричмонд
Юлия Высоцкая показала редкие фото интерьера виллы в Италии

Актриса опубликовала кадры своей итальянской виллы
Юлия Высоцкая показала редкие фото интерьера виллы в ИталииИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Юлия Высоцкая опубликовала редкие фото интерьера виллы в Италии. Снимками она поделилась в соцсети.

Высоцкая показала фрагмент зала с панорамным окном, из которого открывался вид на сад. На столике у зеркала в золотой раме стояла винтажная ваза в японском стиле с букетом гладиолусов, тарелки и блюдца и подсвечник.

Актриса замужем за режиссером Андреем Кончаловским. Они познакомились на фестивале «Кинотавр» в 1996-м. Спустя два года знаменитости официально зарегистрировали свои отношения. Юлия призналась, что на первом свидании сильно переживала из-за того, что не смогла найти туфли в цвет единственного нарядного платья. По словам актрисы, в итоге режиссеру понравился ее образ. Он посчитал наряд стильным.

Недавно Юлия Высоцкая раскрыла секрет 30-летнего крепкого брака с режиссером Андреем Кончаловским. Размышлениями о семейной жизни она поделилась в эфире «ALEKО In My Bag».

Она подчеркнула, что в браке и любых других отношениях с людьми важно старание.

«Я считаю, что человек должен стараться. На работе стараться, с родителями стараться, с партнером своим стараться, с детьми стараться», — поделилась звезда фильма «Дорогие товарищи!».