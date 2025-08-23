Меган Маркл и принц Гарри решили снять документальный фильм о принцессе Диане

На днях инсайдер издания Radar Online рассказал, что Меган Маркл оказалась в затруднительном положении после того, как стриминговый сервис Netflix расторг контракт на $100 миллионов с ней и ее мужем, принцем Гарри. Собеседник таблоида заявил, что герцогиня Сассексская боится потерять популярность и согласна на многое, чтобы быть в центре внимания. По словам источника, жена принца Гарри готова вести шоу The View вместе с Вупи Голдберг, однако сейчас нет такой возможности.