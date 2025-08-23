Меган Маркл и принц Гарри решили снять документальный фильм о принцессе Диане

Герцоги Меган Маркл и принц Гарри снимут фильм о принцессе Диане. Об этом сообщает The Sun.
Продюсерская компания принца Гарри и Меган Маркл продлила договор о сотрудничестве с Netflix. По информации инсайдеров, в рамках этого партнерства обсуждается документальный проект о матери Гарри, Диане, который может выйти для зрителей в 2027 году. Однако официально герцоги не подтверждали информацию.
На днях инсайдер издания Radar Online рассказал, что Меган Маркл оказалась в затруднительном положении после того, как стриминговый сервис Netflix расторг контракт на $100 миллионов с ней и ее мужем, принцем Гарри. Собеседник таблоида заявил, что герцогиня Сассексская боится потерять популярность и согласна на многое, чтобы быть в центре внимания. По словам источника, жена принца Гарри готова вести шоу The View вместе с Вупи Голдберг, однако сейчас нет такой возможности.