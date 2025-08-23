Ричмонд
Екатерина Климова показала взрослых сыновей от Игоря Петренко

Актриса поделилась редкими кадрами с сыновьями от Петренко
Актриса Екатерина Климова показала взрослых сыновей от коллеги Игоря Петренко. Звезда сняла 18-летнего Матвея и 16-летнего Корнея за разговором перед ужином и поделилась кадрами в соцсети. Артистка говорила подписчикам, что отдыхает с детьми за границей.

Старший сын экс-супругов пошел по стопам родителей. Он учится в «Театральной школе Олега Табакова». Климова отмечала, что гордится успехами Матвея, у которого большой творческий потенциал.

Актеры развелись в 2014 году после 10 лет брака. Артисты рассказывали журналистам, что тяжело переживали расставание, и это отразилось на сыновьях. По словам Климовой, мальчики не сразу привыкли к отсутствию отца в доме и мечтали видеть его рядом. Позже Петренко признался, что именно бывшая жена занимается воспитанием детей, а себя он называет «воскресным папой».

У знаменитости также есть дочь Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова и девочка Белла от коллеги Геллы Месхи.