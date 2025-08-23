Ричмонд
42-летняя Светлана Ходченкова показала фигуру в белом платье после купания

Актриса снялась в белом платье без белья у моря

Актриса Светлана Ходченкова снялась на отдыхе. Снимками она поделилась в соцсети.

Светлана Ходченкова

42-летняя Ходченкова показала фигуру в белом платье после купания. Актриса позировала без нижнего белья, а также отказавшись от макияжа и укладки.

В июне Ходченкова выложила в личном блоге фото, где позировала в черном топе, поверх которого надела белую рубашку с принтом. Актриса добавила к образу оранжевую мини-юбку, шорты, кроссовки, перчатки, шлем и солнцезащитные очки. Знаменитость снялась с распущенными волосами, стоя на ветке дерева. Снимки были сделаны во время поездки артистки на велосипеде по Италии.

До этого артистка улетела на отдых в тропики. Несмотря на то, что звезда находилась в отпуске, она выкладывала в личный блог фото. На одном из снимков Светлана Ходченкова предстала перед камерой в укороченной белой рубашке, которую дополнила мини-юбкой.