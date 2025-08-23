В Театре имени Пушкина простились с Юрием Бутусовым

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Гражданская панихида по театральному режиссеру Юрию Бутусову завершилась в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, передает корреспондент ТАСС.
У входа в театр, под афишей спектакля «Барабаны в ночи», поставленного Бутусовым по одноименной пьесе Бертольта Брехта в 2016 году, появился стихийный мемориал: цветы, фотографии, свечи и теплые слова от учеников, написанные разноцветными мелками.
Урна с прахом режиссера была установлена на Основной сцене театра, украшенной декорациями сразу из нескольких московских спектаклей мастера. Венки в память о Бутусове прислали коллективы мхатовцев, Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета, Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, театра «Студия театрального искусства» и другие.
Проститься с Бутусовым в этот день пришли его родные, друзья и коллеги, в том числе художественный руководитель и директор Театра им. Пушкина заслуженный артист РФ Евгений Писарев и Владимир Жуков соответственно, народный артист РФ художественный руководитель — директор МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский, народный артист РСФСР художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин, актеры Александра Урсуляк, Тимофей Трибунцев, Александр Матросов, Алексей Волков и многие другие. Всего — несколько сотен человек. Церемония длилась более трех часов.
В последний путь Бутусова проводили строками из стихотворения Брехта: «Мне не нужно надгробия, но, если вам для меня оно нужно, я хочу, чтоб на нем была надпись: “Он давал предложения. Мы принимали их”. И почтила бы надпись такая всех нас».
Режиссер ушел из жизни 9 августа в возрасте 63 лет. Новость о смерти Бутусова появилась днем позже. Как сообщил ТАСС директор Театра Вахтангова заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок, мастер утонул в Черном море — тогда он отдыхал в Болгарии с семьей. Его тело было подвергнуто кремации. Бутусова похоронят в Санкт-Петербурге. Точная дата и место похорон на сегодняшний день неизвестны.
О мастере
Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. Был главным режиссером (2011−2017 годы) и художественным руководителем (2017−2018 годы) Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета. С 2018 по 2022 год Бутусов занимал пост главного режиссера Государственного академического театра им. Е. Б. Вахтангова. Он также сотрудничал с театром «Сатирикон», МХТ им. А. П. Чехова, Александринским театром и многими другими.