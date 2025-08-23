Ричмонд
Уехавшая из России актриса Яна Троянова должна государству 40 тыс. рублей

У актрисы нашли долг за судебный штраф
Яна Троянова
Яна Троянова

У актрисы Яны Трояновой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов) нашли долг за судебный штраф. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данных судебных приставов и судебные документы.

Согласно этим источникам, актриса должна государству 40 тысяч рублей назначенного ей административного штрафа, который с нее пытаются взыскать приставы.

Яна Троянова — звезда фильмов «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ» и телесериала «Ольга». Актрису внесли в реестр иноагентов в ноябре 2023 года, на обжалование этого статуса она получила отказ.

В Минюсте объяснили присвоение Трояновой статуса иноагента тем, что она «распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами». Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.

До этого Троянову оштрафовали на 80 тысяч рублей по двум административным протоколам, составленным за неподачу отчета в уполномоченный орган о деятельности иностранного агента.