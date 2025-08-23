Уехавшая из России актриса Яна Троянова должна государству 40 тыс. рублей

В Минюсте объяснили присвоение Трояновой статуса иноагента тем, что она «распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами». Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.