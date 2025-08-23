Жена Ричарда Гира опубликовала фото в купальнике

«Солнце не понимает часов, но оно всегда приходит. Напоминает, что у жизни есть свой ритм: он зажигает, пробуждает, дарит тепло и жизнь. Следить за тем, что важно: смех детей, вибрирующая от ветерка кожа, горизонт, открывающийся с каждым прыжком. Солнечный свет это не просто ясность: это мудрость, пробуждение, присутствие. Он приглашает нас быть здесь, сейчас, самым простым и правдивым способом», — высказалась она.