Жена Ричарда Гира опубликовала фото в купальнике

Жена звезды фильма «Красотка» Ричарда Гира показала фигуру в купальнике. Писательница Алехандра Гир позировала в ярком монокини на пляже и опубликовала фото в соцсети.

«Солнце не понимает часов, но оно всегда приходит. Напоминает, что у жизни есть свой ритм: он зажигает, пробуждает, дарит тепло и жизнь. Следить за тем, что важно: смех детей, вибрирующая от ветерка кожа, горизонт, открывающийся с каждым прыжком. Солнечный свет это не просто ясность: это мудрость, пробуждение, присутствие. Он приглашает нас быть здесь, сейчас, самым простым и правдивым способом», — высказалась она.

Журналистка отмечала, что ради здоровья и поддержания формы тщательно следит за питанием, регулярно занимается спортом и не пропускает тренировки даже на отдыхе.

Гир с семьей недавно переехал в Испанию, о чем сообщал поклонникам в интервью. По словам артиста, они выбрали для себя лучший вариант, сосредоточившись на воспитании детей.

У пары двое общих сыновей: шестилетний Александр и пятилетний Джеймс. Также у жены артиста есть первенец от брака с бизнесменом Говиндом Фридландом, Альберту двенадцать лет. Журналистка отмечала, что муж любит пасынка не меньше, чем собственных детей, и у них сложились трогательные отношения.