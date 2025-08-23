Звезда «Джеймса Бонда» впервые публично рассказала о разводе

Позднее в том же месяце Ричардс получила временный запретительный судебный приказ в отношении своего мужа, обвинив его в домашнем насилии. Она рассказала суду, что на протяжении всех отношений муж ее часто душил, сжимал ее голову обеими руками, хватал за руки, сильно бил по лицу и голове, бил головой о вешалку для полотенец в ванной, а в 2022 году поставил синяк под глазом.